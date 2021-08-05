/644000/صلاح-يقود-ليفربول-أمام-بولونيا-وعودة-فان-دايك-للتشكيل-الأساسي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمى لفريقه استعدادا لمواجهة فريق بولونيا الإيطالي، فى إطار استعدادات الريدز لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022، والتي تنطلق بعدي عدة ايام قليلة بعد.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق ليفربول أمام نادي بولينا، في لقاء ودي يجمع بين الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وسيواجه ليفربول، نظيره بولونيا الإيطالي في مباراتين مدتهما 60 دقيقة، خلال تواجد الريدز في معسكر الفريق في فرنسا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والسادسة بتوقيت القاهرة.

جاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ترينت - ماتيب - فان دايك

خط الوسط: روبيرتسون - ميلنر، كيتا - إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - ماني.

مباريات ليفربول الودية

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 4 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.

حقق ليفربول الفوز في الودية الثالثة على ماينز الألماني بهدف دون مقابل، في حين خسر الودية الرابعة أمام هيرتا برلين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه أتلتيك بيلباو الإسباني وديا يوم 8 أغسطس، ثم سيلتقي مع أوساسونا يوم 9 أغسطس، في آخر الوديات قبل انطلاق الموسم الجديد.

أول مباريات ليفربول في الدوري

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يفتتح مشواره في الموسم الجديد 2021-2022 بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق نورويتش سيتي "الصاعد حديثا" يوم 14 أغسطس المقبل.

ويسعى ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، بعد أن توج مانشستر سيتي بلقب الموسم الماضي، كما يهدف الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج به 6 مرات آخرها في موسم 2018-2019.

ليفربول الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي، أعلن أن أليسون هو ثالث لاعب يجدد عقده بين تشكيلة المدرب يورجن كلوب بعد كل من الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد والبرازيلي فابينهو لاعب خط لوسط.