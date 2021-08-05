/643997/صدمة-جديدة-لرئيس-نادي-الزمالك---تعرف-عليها

قضت منذ قليل، محكمة استئناف شمال الجيزة الدائرة الأولى تجاري، اليوم الخميس، برفض دعوى البطلان المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، والحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفض دعوى البطلان المقامة مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول

دعوى البطلان المقامة

وذلك بشأن دعوى البطلان المقامة منه ضد الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي ألغى لائحة نادي الزمالك وأقر العمل باللائحة الاسترشادية.

وزير البشاب والرياضة

ووفقا لذلك الحكم يستمر العمل وفقا للائحة الاسترشادية بإدارة أمور نادي الزمالك، وهي اللائحة التي وفقا لها صدر قرار من الدكتور أشرف صبحي وزير البشاب والرياضة بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت تدير النادي الأبيض برئاسة عماد عبد العزيز، وتعيين لجنة مؤقتة جديدة برئاسة حسين لبيب، تدير أمور القلعة البيضاء لحين موعد إجراء الانتخابات.

وكان أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، ترشحه في انتخابات النادي الأبيض المقبلة، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا نهائيا بخوض الانتخابات، وأنه يحق له خوض السباق الانتخابي بعد أن حصل على حكم من المحكمة مؤخرا بأنه الرئيس الشرعي للنادي الأبيض، وفقا لما قاله في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأضاف رئيس الزمالك المعزول في الفيديو: «أطفال النادي واحشني جدا، وأثق بشعبيتي بين أعضاء الجمعية العمومية، وأنا رئيس الزمالك القادم بإذن الله، وأتحدى أي مرشح أمامي، والفيصل بيني وبينه أعضاء الجمعية العمومية».

نادي الزمالك

وواصل رئيس النادي الأبيض المعزول تصريحاته قائلا: «أعاتب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتعليقه على زيارتي للنادي بأنها ليست بصفتي رئيس الزمالك ولكن لجمع متعلقاتي الشخصية، رغم أنني حصلت على حكم محكمة بعودتي، ورغم ذلك قررت إلغاء الزيارة اليوم، وقادر على خوض الانتخابات والنجاح والحصول على أعلى الأصوات في الجمعية العمومية للنادي الأبيض».