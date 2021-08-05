طالع تفاصيل فوائد البنوك 2021..  أسعار فوائد بنك CIB

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يسأل المواطنون عن فوائد البنوك 2021 اعلى فوائد البنوك من بينهم فوائد بنك CIB و كذلك يسأل العملاء عن أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري و فوائد بنك القاهرة و فوائد بنك الاسكندرية و غيرها من فوائد البنوك 2021 .

دوت الخليج

فوائد البنوك 2021 في مصر

و يبدو أن فوائد البنوك 2021 من المواضيع التي تشغل العملاء حاليًا حيث يبحثون عن اعلى فوائد البنوك 2021 خلال هذه الفترة ولهذا ننشر فوائد البنوك 2021 في السطور التالية .

فوائد بنك CIB

يقدم بنك CIB البنك التجاري الدولي أكثر من شهادة ادخار بالجنيه المصري وبعض العملات الأجنبية كالدولار واليورو، ويتيح البنك الشهادات بمدد تبدأ من 3 سنوات وتصل حتى 7 سنوات كحد أقصى.

فائدة البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري يقدم شهادة أمان المصريين بسعر عائد ثابت 13% طوال مدة الشهادة، لمدة 3 سنوات اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

أسعار الفائدة في بنك القاهرة

ويقدم بنك القاهرة شهادة البريمو بعائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة شهريا ربع سنوية ونصف سنوية، ويصل العائد على شهادات بنك القاهرة حاليا 10.75%.

كما يقدم البنك الشهادة البلاتينية ذات عائد ثابت طوال مدة الشهادة 11% يصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 حنيه.

أسعار الفائدة في بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة القمة بعائد 11% يصرف شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات.