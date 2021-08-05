/643959/اقرأ-سعر-الدولار-اليوم-في-مصر-تحديث-يومي-الخميس-5-8-2021-إليك-الاسعار-محدثة

تباين سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 5-8-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي وجاء سعر الدولار مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع. وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل سعر الدولار 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع. وانخفض سعر الدولار بقدر قرش واحد فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع وسجل سعره في البنك المركزى المصرى 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع. ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 5-8-2021 فى كافة البنوك المصرية والاسواق المصرفية سعر الدولار اليوم في مصر الخميس سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.65 جنيه. 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.75 جنيه. سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء 15.73 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى cib 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.67 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع

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