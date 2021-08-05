في غياب الجلسات العامة.. أعضاء النواب "خلايا نحل" للاشتباك مع قضايا المواطن.. السلاب يحارب مصانع بير السلم..ومعتوق تفجر ملف البطالة

/644002/في-غياب-الجلسات-العامة-أعضاء-النواب-خلايا-نحل-للاشتباك-مع-قضايا-المواطن-السلاب-يحارب-مصانع-بير-السلمومعتوق-تفجر-ملف-البطالة

في غياب الجلسات العامة للنواب، عقب انقضاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، واصل نواب وممثلو الشعب الاشتباك والتفاعل مع القضايا والملفات الطارئة، حيث تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات.

الغش التجاري

قال السلاب في طلبه، بحسب مارصد دوت الخليج شهدت الفترة الأخيرة، إنتشار لجرائم الغش التجارى وتقليد السلع والمنتجات، حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته (26,720 قطعة مستلزمات طبية) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأضاف، كذلك أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرا، حكماَ بغلق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.

تابع عضو مجلس النواب، للأسف الشديد إن ما يتم ضبطه من هذه الجرائم، هو جزء بسيط من حجم تلك الجرائم، التي تهدد الاقتصاد المصرى، ويوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه، مضيفا، فتلك الجرائم تمثل خطرا علي الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص، حيث أن انتشارها يضر بالمنتجات والسلع الأصلية التى تتأثر سلبيا بسبب تقليدها، كما ان الدولة لا تعرف عنهم أي شئ نظرا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع وورش صغيرة يطلق عليها مصانع بير السلم.

بالإضافة لذلك، فالمواطن الذي يتعرض للنصب عليه بشراء هذه السلع المغشوشة، يخسر أمواله ويتعرض لمخاطر باستخدام مثل تلك المنتجات المغشوشة لاسيما اءا كانت سلع غذائية أو كهربائية أو غيرها من التي يستخدمها المواطن بشكل شخصي.

وأختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبه، لذلك أتقدم وعشرين عضوا، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجاري ومصانع بير السلم التي تقلد المنتجات، مطالبا بإدراجه للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.

صحة الأطفال

في سياق متصل، تقدم النائب أيمن حسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس، وحصة الألعاب الرياضية، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على صحة التلاميذ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس وحصة الألعاب الرياضية نتج عنها العديد من الأثار السلبية في مقدمتها أمراض السمنة التي تصيب الأطفال وتؤثر على صحتهم العامة والأنيميا وضعف التركيز وغيره من الأمراض، في الوقت الذي تهتم الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بالنشء، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية، مما يعكس اهتمام الدولة بالسمنة لدى الأطفال، والحرص على كل التفاصيل الخاصة بالأسرة المصرية لتربية طفل بشكل صحيح من كل الأمراض بعد وصول الإصابات بالسمنة في مصر إلى ما يقترب من 4 ملايين طفل يعانون من هذا المرض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اختفاء الحصة الرياضية بالمدارس وعدم الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام، نتج عنه زيادة الوزن والأنيميا وغيرها من الأمراض، متسائلا عن السبب وراء اختفاء حصة الرياضة من المدارس؟، ولماذا لم تعد وزارة التعليم تهتم بهذا الأمر؟، لافتا إلى ضرورة العودة إلى ممارسة النشاط المدرسى بشكل أكثر فاعلية ليصبح أمرا أساسيا يباشره كل التلاميذ.

وأكد محسب، أن ممارسة الرياضة في المدارس تمثل نواة حقيقية للقضاء على ظاهرة انتشار مرض السمنة بين الأطفال، قائلا:«الاهتمام بالنشء في هذه المرحلة يعد بمثابة أمن قومى للبلاد فتنشئة طفل معافى صحيا وفكريا يجب أن يكون أهم مشروع للدولة حتى يتسنى لنا الوصول إلى جيل سليم بدنيا وواع فكريا يساعد في عملية البناء والتطور التي تشهدها الدولة المصرية، وترجمة حقيقية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنشئة الأطفال صحيا وفكريا».

تشغيل الشباب

كما صرحت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب، بأن ملف البطالة وتشغيل الشباب هي الشغل الشاغل للدولة المصرية، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير فرص عمل من خلال التوسع في إنشاء المشروعات والمصانع كثيفة العمالة، وعبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت معتوق إلى أنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الثاني بطلب مناقشة عامة إلى البرلمان لتوضيح سياسة الحكومة، لزيادة مستويات التشغيل بالمحافظة، وخفض معدلات البطالة بها.

ولفتت معتوق إلى أن محافظة البحيرة غنية بالامكانيات والمواقع الاستراتيجية وبها فرص استثمارية واعدة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب ضرورة ترويجها وطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تستوعب شباب المحافظة، مما سيكون له أكبر أثر في خفض معدلات البطالة.

وشددت عضو مجلس النواب، أنها ستعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة محافظة البحيرة، للوقوف على حجم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة بها عدة مناطق صناعية واعدة.