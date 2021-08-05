بعد اعتذار النجم الساحلى.. الأهلى يواجه الزمالك فى سوبر اليد الأفريقى

أعلن الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، إختيار النادى الأهلى لخوض مواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد اعتذار النجم الساحلى عن اللقاء المقرر أن يقام بالقاهرة يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من 23 فى المغرب .

جاء إختيار النادى الأهلى بعد موافقة القلعة الحمراء على خطاب الإتحاد الأفريقى الذى تم إرساله فى الأيام القليلة الماضية ليصبح بديلا للفريق التونسى .

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة .

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى وجاءت بناء على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

وتعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.