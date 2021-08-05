دليل الطالب لاختبارات القدرات (الجزء الرابع)

التربية الموسيقية

عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك الالتحاق بكلية التربية الموسيقية أو تخصص الموسيقى بإحدى كليات التربية أو التربية النوعية، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الموسيقى.

• الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية:

قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:

1. غناء حر (15 درجة)

2. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية) (45 درجة)

3. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية) (40 درجة)

• زمن الاختبار:

متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.

• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.