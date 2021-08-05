باحثة اقتصادية توضح بالأرقام: لهذا السبب ركز السيسى على صحة الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت بسنت جمال فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هذين القطاعين يساعدان على توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مبينة أن قطاع الصناعات الغذائية يساهم وحده بنسبة 24.5% فى الناتج المحلى الإجمالى.

ونوهت الباحثة الاقتصادية بأن قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020، بلغت نحو 5 مليارات دولار بما يمثل 22% من إجمالى الصادرات المصرية، مشيرة إلى أنه فى ظل التزايد السكانى الذى تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن قطاعا الزراعية والصناعات الغذائية يساعدان على تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين، والتى تُعد من أهم الحاجات الإنسانية.

تعزيز الأمن الغذائى المصرى

وتابعت: "من هذا المنطلق، من المرجح أن تساهم المدينة الغذائية الجديدة فى تعزيز الأمن الغذائى المصرى وتقوية سلاسل توريد الغذاء التى تضررت بشدة إزاء انتشار فيروس كورونا، وتعزيز استراتيجية "الإحلال محل الواردات" أى الاتجاه للتصنيع المحلى بدلًا من الاستيراد من الخارج بما يوفر النقد الأجنبى للبلاد، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب المصرى وتحسين مستوى معيشتهم".

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وشددت بسنت جمال على أن تصريحات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" حول صحة الأطفال، تسلط الضوء على أهمية هذا الملف وضرورة توجيه الاهتمام إليه، حيث إن الاهتمام بصحة الأطفال سيصب مباشرة فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى عن طريق زيادة إنتاجية الفرد على المدى المتوسط والطويل.

الحق فى الصحة

وأكدت أن اهتمام الدولة بصحة الأطفال، يأتى استجابة لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الأطفال، والتى يمثل "الحق فى الصحة" جزءًا أصيلًا منها.

ولفتت الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تكن تصريحات الرئيس السيسى، لم تكن الأولى من نوعها؛ إذ سبقها إطلاق العديد من الحملات المكثفة لتقديم الرعاية الصحية للأطفال بالمدارس بهدف الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا وضعف الإبصار، وضعف السمع، والتى بدأت بنهاية العام الدراسى 2018/2019، واستمرت طوال فترة جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن أهمية تلك المبادرات، تتركز فى تقديم بيانات دقيقة لم تكن معلومة سابقًا عن الأوضاع الصحية لفئة طلاب المرحلة الابتدائية؛ حيث تبين أن متوسط السمنة بلغ نحو 14%، والأنيميا 33%، كما وصلت نسبة التقزم إلى 5%، وهناك أطفال يعانون من السمنة والأنيميا بنسبة 4%، وأطفال يعانون من السمنة والتقزم والأنيميا بنسبة 0.5%.

وأضافت بسنت جمال: "هذه المؤشرات يُمكن البناء عليها لصياغة سياسات صحية تستهدف معالجة الأمراض المنتشرة ضمن أفراد تلك الفئة العُمرية، مما دفع الرئيس السيسى إلى التوجيه بأهمية الاهتمام بالوجبات المدرسية التى ستقدمها المدينة الغذائية سايلو فودز لحوالى 13 مليون طالب، لتشمل العناصر الغذائية المطلوبة مثل الدهون والكربوهيدرات، بما يمثل 25% من احتياجات الطفل اليومية.

جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى

كما تطرقت الباحثة إلى الإنجازات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار السبع سنوات الماضية، قائلة: "نجد أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات فى العديد من الملفات على مدار السبع سنوات الماضية، حيث بدأ الشعب المصرى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال تحسين غالبية المؤشرات الاقتصادية الكلية".

كما أشارت إلى تراجع معدل التضخم إلى 5.3% خلال يونيو الماضى، مقابل تسجيله مستويات تتجاوز 30% عقب تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، واستقر سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار حتى خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وارتفع الاحتياطى النقدية إلى حوالى 40 مليار دولار، بعدما هوى إلى 16 مليار دولار تقريبًا قبل تطبيق برنامج الإصلاح.

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ولم تنس بسنت جمال معدل البطالة الذى تحسن كثيرا فى عهد الرئيس السيسى، مشيرة إلى أنه تراجع إلى 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل حوالى 12.8% خلال نفس الربع من عام 2015، كما انخفض معدل الفقر للمرة الأولى منذ عام 1999.

تحسين معدل النمو

وواصلت حديثها بالقول: "علاوة على ذلك، أطلقت مصر عشرات المشروعات القومية العملاقة فى جميع المجالات كالبنية التحتية والزراعة والصناعة والاستزراع السمكى وغيرها من القطاعات التى تساعد على تحسين معدل النمو وتوفير فرص عمل للشباب".

واختتمت الباحثة بسنت جمال حديثها بالقول: "وكنتيجة لما سبق، تعززت ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى واستطاعت مصر أن تتبوأ المركز الأول أفريقيًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عامى 2019 و2020، كما استطاعت أن تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصادًا على مستوى العالم فى مؤشر عودة الحياة الطبيعية الجديد، الذى أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية".

يذكر أن الرئيس السيسى افتتح أول أمس الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتفقد عددا من مصانع الإنتاج بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالإضافة إلى كبار رجال الدولة.

وتحدث الرئيس خلال الافتتاح عن صحة الأطفال والتغذية المدرسية، ورغيف الخبز، إضافة إلى التحديات الاقتصادية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الوطنية.