جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس، فى افتتاح معرض صور تحت عنوان "كازاخستان باعتراف دولى" الذى يقام بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على استقلال كازاخستان.
وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى كازاخستان فى فبراير 2016 أعطت دفعة جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، وأن السياسة الخارجية لكازاخستان التى تقوم على أساس دعم العلاقات الودية، تؤكد أننا شريك جاد وموثوق.
وتابع أن كازاخستان تحظى بتقدير اليوم فى العالم على أنها مولد ودافع للاستقرار ونموذج تنمية ديناميكى ومزدهر وظلت السياسة الخارجية لبلادنا دون تغيير من خلال تبنى سياسة خارجية بناءة ومتوازنة ومتعددة الاتجاهات مع التركيز على التعزيز القوى للمصالح الوطنية والدفاع عنها فى الساحة الدولية.
وأكد أهمية الدور المعترف به للرئيس الأول نور سلطان نزارباييف فى الكفاح من أجل نزع السلاح النووى وعدم الانتشار ويتضح هذا من حقيقة أن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منحته مكانة "بطل عالم خال من الأسلحة النووية" ، مشيرا إلى أن كازاخستان تتولى حاليا رئاسة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022 ويتم حاليا العمل على تحويله من منصة الحوار إلى منظمة دولية كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب سفير كازاخستان: زيارة السيسى فى 2016 أعطت دفعة جديدة لتعزيز الشراكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.