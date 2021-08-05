إنفوجراف- العلمين الجديدة.. أبرز مدن الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنفوجرافا تضمن أبرز المعلومات عن مدينة العلمين الجديدة باعتبارها أهم مدن الجيل الرابع.





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