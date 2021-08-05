/644004/علاء-عابد-قناة-السويس-أنقذت-الاقتصاد-العالمي-في-ظل-ازمة-كورونا-وتأسيسها-يعكس-الرؤية-الثاقبة-للرئيس-السيسي

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجازات الحقيقية التي تجري على أرض مصر، مضيفًا:” إن الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح قناه السويس الجديدة أكد الرؤية الثاقبة للرئيس عندما بادر في أول مشاريعه القوميه بإنشائها.

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علاء عابد: قناة السويس مشروع توحد خلفه المصريين

وقال النائب علاء عابد:” نحن نحتفل اليوم بمرور 5 سنوات على إنجاز توحد خلفه المصريين وراء قائدهم عندما دعاهم الاستثمار في هذا المشروع القومي وتمت عمليه الاكتتاب فيه خلال أسبوع واحد”.

علاء عابد: قناة السويس أنقذت الاقتصاد العالمي

وأكد رئيس لجنة النقل بالنواب، علاء عابد، على أن قناة السويس الجديدة أنقذت الاقتصاد العالمي في جائحة كورونا، عندما كانت هي المحور الأسرع بين الغرب والشرق في نقل البضائع بمختلف أنواعها، ولم يتوقف عن العمل طوال هذه السنوات بل استمرت أعمال التطوير فيه.

وأشار رئيس نقل النواب، علاء عابد، إلى أن قناة السويس الجديدة لم تكن مشروع لحفر قناة، ولكنه كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني إستراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة ومنها مشروعات الانفاق وتوسعه المجري القديم، وإنشاء مناطق صناعية على طول مجري القناة.

وأضاف علاء عابد:” إن الارقام التي أعلن عنها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وسجلت إحصائيات الملاحة منذ افتتاح القناة حتى الآن عبور 90 ألف سفينة بحمولة صافية 5,5 مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27,2 مليار دولار، مما يؤكد أن رؤية الرئيس التنموية تتم وفق مخططات علمية.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر تمضي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطي ثابته نحو مرحلة تاريخية في مجال التنمية الشاملة في البلاد لم تشهده منذ 150 سنه تقريبا، مشيرًا إلى تعدد المشروعات في مختلف المجالات بجانب عودة الامن والاستقرار إلى مصر.

ووجه علاء عابد التهنئة لجميع العاملين في هيئة قناة السويس لجهودهم في العمل المستمر لجعل قناة السويس منارة عالمية ومصدر أساسي من مصادر الدخل القومي المصري.