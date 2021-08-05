/644003/الأهلي-يواجه-الزمالك-في-السوبر-الإفريقي-والسبب

تقرر مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد إعتذار النجم الساحلي عن خوض المباراة أمام الفارس الأبيض بطل دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق دوري أبطال إفريقيا على حساب سبورتنج ، بينما خسر المارد الأحمر نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر يد

ويلتقي فريقي الأهلي والزمالك لكرة اليد في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 23 أغسطس الجاري بعد إعتذار النجم الساحلي عن مباراة السوبر الإفريقي.

على جانب أخر فشل المنتخب المصري لكرة اليد في بلوغ النهائي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي في مباراة شهدت تألق كبير من حارس الديوك الفرنسية والتي تصدى لـ 17 هدف محقق.

حسرة لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة من فرنسا «صور»

وظهرت حالة من الحزن الشديدة على وجوه لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام فرنسا وضياع حلم التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو ، لا سيما كريم هنداوي حارس الفراعنة و يحيي خالد لاعب الفريق، ويستعرض دوت الخليج الصور.

الحزن يسيطر على لاعبي المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا

وفشل المنتخب المصري لكرة اليد في بلوغ النهائي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي في مباراة شهدت تألق كبير من حارس الديوك الفرنسية والتي تصدى لـ 17 هدف محقق.

ويواجه المنتخب المصري لكرة اليد الخاسر من مباراة الدنمارك وإسبانيا للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وفي حالة نجاحهم في تحقيق الميدالية سيكون هو الإنجاز الأول للمنتخبات المصرية في الأولمبياد.

أحداث مباراة منتخب اليد وفرنسا

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

تعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/1.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد، ومنتخب فرنسا بنتيجة 27/23، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.