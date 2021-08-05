كورونا تضرب صفوف الرجاء المغربي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى الرجاء المغربي أعلن عن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج تحاليل الفيروس إيجابية من قبل اللجنة الطبية بالفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن التحاليل التي خضع لها الرجاء ضد فيروس كورونا أكدت وجود 3 حالات إيحابية من بينها لاعب واحد يتعلق بمحمد زريدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجاء يبدأ تدريباته اليوم بعد أن استفاد اللاعبون من راحة قصيرة، حيث يستعدون لودية روما الإيطالي المحدد لها 14 أغسطس ومباراة نهائي كأ

استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" بشكل شبه نهائى، على إقامة مباراة بطل دورى أبطال أفريقيا والرجاء المغربى بطل كأس الكونفدرالية أواخر شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

قالت صحيفة " المنتخب" المغربية أن المباراة الودية التي تجمع الرجاء أمام روما على أرضية ملعب الألمبيكو بإيطاليا وتعهد النادي الإيطالي بالتكلف بكل مصاريف البعثة الرجاوية بإيطاليا بما فيها طائرة خاصة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي .

وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ورفع رصيده إلى ٦١ نقطة يتصدر بها سباق الدوري الممتاز.

وعزز محمد شريف مهاجم الفريق صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد ١٧ هدفا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة إلى الآن ٥٦ هدفا.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي إقيمة بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين