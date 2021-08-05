الفائز ليه 500 ألف جنيه.. تعرف على طريقة الاشتراك بدوري حزب مستقبل وطن في الشرقية «صور وفيديو»

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قرر حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إقامة دوري «حزب مستقبل وطن» فى نسخته الثالثة، خلال الفترة من 10 أغسطس الحالي حتي7 أكتوبر المقبل، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الرياضة والاهتمام بالشباب.

وتم اختيار شعار "خلي موهبتك تتكلم – أنت البطل – إلعبها صح"، للدوري، وذلك دلالة علي اهتمام الحزب بدور الرياضة، ودعم الشباب في جميع محافظات مصر من المراكز والمدن؛ وصولا للقرى والكفور والنجوع.

واوضحت النائبة مروة رفعت بيومي عضو مجلس النواب، والمُشرفة علي تصفيات البطولة بمحافظة الشرقية، بأن الدوري يتم علي 4 مستويات بمراحل البطولة المختلفة، ويتم التصفية بنظام خروج المغلوب من دور واحد، وتصعيد الفريق الفائز عن كل مستوى:

_الأول سيكون مسؤولية تنفيذه من جانب أمانة الوحدة الحزبية، والشياخة، ليكون الإفتتاح من 10 أغسطس الجاري حتي الختام في 15 أغسطس.

_الثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر.

_الثالث بمسؤولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.

_الرابع والأخير بمسؤولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، بتصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول من كل محافظة للتصفيات النهائية ويتم تجميعهم فى معسكر مغلق تحت إشراف كامل من الأمانة المركزية بالقاهرة وتتم التصفية بنظام خروج المغلوب حتي المباراة النهائية.

واكدت "بيومي" بأن اللجنة المنظمة حددت 5 لاعبين لكل فريق؛ منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، يكون سن اللاعبين المشاركين من 18لـ 35 ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35 عام ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

ومن جانبهم ناشد أمناء الحزب عن المراكز والمدن والاقسام، وكافة قيادات التشكيلات بالقري؛ شباب المحافظة بالتوجه الفوري بدءا من اليوم الخميس 5 اغسطس, حتي 10 من نفس الشهر، لملأ استمارة الفريق المشارك داخل مقرات مستقبل وطن بالشرقية. «مواعيد التصفيات»

تقام مرحلة تصفيات مستوي الوحدات الحزبية فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس، وتقام مرحلة تصفيات مستوي المركز أو الحي من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر، وتقام مرحلة تصفيات المحافظة فى الفترة من 5 سبتمبر حتي 20 سبتمبر، وتقام مرحلة التصفيات النهائية خلال الفترة 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر.

«جوائز البطولة»

بشأن الجوائز المادية والتذكارية، يحصل الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كـ جائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوى الثاني سيحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، والمستوى الثالث سيحصل الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه والثاني ميدالية و 20 ألف جنيه والثالث ميدالية و 15ألف جنيه، والمستوى الرابع (النهائي) سيحصل الأول على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.

للاستعلام والاستفسار من داخل محافظة الشرقية تليفونيا: 01115585585

دوت الخليج ينشر كيفية الاشتراك بدوري مستقبل وطن

وتلقي موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، العديد من التساؤلات الخاصة بآلية الاشتراك بدورى مستقبل وطن، وذلك في موسمه الثالث، بعد أن نشر موقع دوت الخليج الجدول الزمني للدورى المنتظر أن ينطلق فى العاشر من أغسطس 2021، وحتي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.

ويلتزم كل فريق بتقديم قائمة اللاعبين المشتركبين فى البطولة مرفقا بها استمارة الاشتراك فى البطولة لكل لاعب وصورة الرقم القومي مع تقديم رقم لكل لاعب ثابت طيلة أيام البطولة علي أن تكون الأرقام من 1حتي الرقم 8 ويحصل حارس المرمي علي الرقم 1.

دوري مستقبل وطن وتحيا مصر

وعقب التقديم والاشتراك سيتم مراجعة الشروط والتواصل من جانب الحزب مع المدير الإداري للتنسيق بشأن القرعة الخاصة بالمسابقة، حيث مستويات الدوري الـ 4 الأول سيكون مسؤولية تنفيذ من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتي الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والثالث بمسؤولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر، والرابع والأخير بمسؤولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وبشأن الجوائز المادية والتذكارية، يحصل الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوى الثاني سيحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، والمستوى الثالث سيحصل الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوى الرابع (النهائي) سيحصل الأول على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.