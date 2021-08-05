في مهرجان «إبداع».. الداخلية تكرم طالبة بـ«الشرطة» فازت بالمركز الثالث

/643995/في-مهرجان-إبداع-الداخلية-تكرم-طالبة-بـالشرطة-فازت-بالمركز-الثالث

كرّمت وزارة الداخلية، اليوم، طالبة في القسم الخاص في كلية الشرطة تدعى ميرنا مصطفى شعبان، بمنحها شهادة تقدير من أكاديمية الشرطة ومكافأة مالية، لحصولها على المركز الثالث في مسابقة "الطالبة المثالية" حال مشاركتها في فعاليات مهرجان إبداع" الموسم التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تكريم طالبة في كلية الشرطة بمنحها شهادة تقدير من أكاديمية الشرطة

مهرجان إبداع

كما شارك عدد من طلاب أكاديمية الشرطة في مهرجان «إبداع»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في المجالات الأدبية والثقافية والابتكارات العلمية والمجال الفني والفنون التشكيلية.

وزارة الداخلية

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة بهدف دعم وتطوير قدرات طلاب أكاديمية الشرطة وتنمية مهارتهم، وتأكيد أواصر التعاون بين طلبة وطالبات كلية الشرطة وطلبة الجامعات، لما توليه الوزارة من اهتمام بالغ في إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة بأسلوب عصري متطور، وصولًا إلى تخريج أجيال قادرة على حمل رسالة الأمن.