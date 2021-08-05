محافظة الدقهلية تستعد لدوري مستقبل وطن والانطلاق 10أغسطس«فيديو وصور»

/643994/محافظة-الدقهلية-تستعد-لدوري-مستقبل-وطن-والانطلاق-10أغسطسفيديو-وصور

في اطار الاستعداد لانطلاق دوري مستقبل وطن ..عقد الاجتماع التنظيمي للسادة أمناء المراكز وأمناء (الشباب والعلاقات العامة والاعلام والعمل الجماهيري) على مستوى مراكز وأقسام محافظة الدقهلية، حيث تم إلقاء عرض تقديمي لأبرز ما جاء بلائحة دوري مستقبل وطن (الموسم الثالث) والتعليمات والقواعد المنظمة، كما تم مناقشة كافة الاستعدادات في الفترة القادمة.

عقد الاجتماع برئاسه النائب اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ، والسيد النائب المهندس رضا الشافعي أمين المهنيين ، والسيدة النائبه الدكتورة ولاء عبد الفتاح .و د احمد عبيه امين مساعد الحزب و ا.د رضوان عمار و ا وليد عرفات و د احمد العدل و ا برجيت انطون و د محمد صبري و د فادي وجيه ( اعضاء امانه المحافظه )و ك ممدوح جعفر عضو لجنه الرياضه بالامانه المركزيه

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.