/643993/موعد-وملعب-مباراة-الأهلي-والرجاء-المغربي-بالسوبر-الإفريقي

أستقر الإتحاد الإفريقي على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز والرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية على حساب مولودية الجزائر في النهائي، ويستعرض دوت الخليج موعد المباراة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بالسوبر الإفريقي

وقرر الإتحاد الإفريقي على إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي في ملعب جاسم بن حمد نادي السد يوم الجمعة 24 سبتمبر القادم، وهو نفس الملعب الذي خاض عليه الفريق الأحمر المواجهة السابقة أمام نهضة بركان المغربي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

وحقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الدور الأول بهدفيين مقابل هدف وحيد ، فيما شهدت مباراة الدور الثاني التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي سجل صلاح محسن هدف المارد الأحمر بينما تعادل للفارس الأبيض فرجاني ساسي.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.