/643991/14-عام-وتوجت-بالذهبية-مفاجأة-في-منافسات-اليوم-بأولمبياد-طوكيو-2020

توجت السباحة الصينية كوان هونجتشان، صاحبة الـ 14 عام فقط، بالميدالية الذهبية في منافسات الغطس سيدات، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تتويج كوان هونجتشان بالميدالية الذهبية

نجحت السباحة الصينية كوان هونجتشان، صاحبة الـ 14 عام فقط، في حصد الميدالية الذهبية في منصة 10 أمتار بنتيجة مثالية، ضمن منافسات الغطس بأولمبياد طوكيو 2020.

وفاجأت كوان العالم، بعدما توجت بالذهبية، وهي لمم تتخطى الـ 14 عام، لتصبح ثاني أصغر لاعبة تتوج بالذهبية في منافسات الغطس بعد مواطنتها فو مينجشيا التي حصدت الذهبية في سن الـ 13 عام.

وحققت السباحة الصينية كوان ذات الـ 14 عام، 466.20 نقطة، في المنافسات، لتتفوق على مواطنتها تشن يوكسي صاحبة الميدالية الفضية.

وتسيطر الصين على ميداليات الغوض في السباحة منذ أولمبياد بكين 2008.

منافسات أبطال مصر في الخماسي الحديث

حل أحمد الجندي في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

بينما جاء أحمد أشرف في المركز الـ 21، بعدما حقق 196 نقطة، عقب الفوز في 16 مباراة و19 خسارة.

وتقام فعاليات السلاح بمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 36 لاعبا.

وحصلت هايدي عادل 220 نقطة، لتأتي في المركز الـ 6، حيث حققت الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15، بينما حصلت أميرة قنديل على 198 نقطة، لتأتي في المركز الـ 20، حيث حققت الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17.

كما ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.