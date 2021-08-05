بعد إصابتها بكورونا..تدهور الحالة الصحية لإبنة مصطفى كامل

/643987/بعد-إصابتها-بكوروناتدهور-الحالة-الصحية-لإبنة-مصطفى-كامل

ضرب فيروس كورونا الفنان مصطفى كامل وأسرته بالكامل والمكونه من ابنته ووالدته وزوجته، منذ أكثر من أسبوع، ما أدى لنقلهم إلى مستشفى العجوزة لتلقى العلاج اللازم للفيروس.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الحالة الصحية لإبنة مصطفى كامل

وكشفت المصادر عن تدهور الحالة الصحية لإبنة كامل واتجاهها نحو الخطورة، اذ أنها عانت من مشاكل في المعدة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكان قد عانى مصطفى كامل هو وأسرته من التشخيص الطبي الخاطئ قبل معرفتهم بإصابتهم بفيروس كورونا؛ حيث شخّص أكثر من طبيب حالتهم الصحية في بداية الأمر بأنها مجرد نزلة شعبية حادة، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتهم بالفيروس.

وكانت بداية ظهور أعراض الفيروس على عائلة مصطفى كامل منذ أكثر من 5 أيام فور عودتهم من الساحل الشمالي؛ حيث كانوا يقضون إجازة صيفية هناك، بينما يمكث هو بالمنزل لمتابعة تحضيرات ألبومه الجديد الذي كان يستعد لطرحه الفترة المقبلة.

مصطفى كامل يطرح أغنية «وجع قلبي»

وطرح مصطفى كامل مؤخرا أغنيته «وجع قلبي» أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يتكون من 8 أغانى متنوعة من كلماته بخلاف واحدة أتت بلكمات الشاعر شام عبدالحليم، وألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو ويتولى توزيع أغاني الألبوم كلا من باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج و أغنيه واحده شعبيه توزيع إسلام ساسو، وذلك في يوم الخميس الماضي الموافق 29 يوليو.

مصطفى كامل يتعرض للإنتقاد بسبب ألبومه الجديد

وكان قد طرح الفنان مصطفى كامل في البوستر الدعائي لألبومه الجديد بصورة فوتوشوب مستعينا بصورة موديل آخر، الأمر الذي جعله عرضه للانتقاد من قبل متابعيه.

وقدم مصطفى كامل في 2020، ألبوم «أنا نسيتك»، والذي تضمن 8 أغنيات جديدة من كلماته وألحانه، بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 3 سنوات عن الغناء، الذي أعاد الفنان علي حميدة من جديد للغناء بمشاركته في أغنية «جريت بينا» وهي أخر أغنية طرحها كامل خلال الألبوم.

ألبوم «أنا نسيتك» من إنتاج مصطفى كامل، ولم يقم بأي حملات دعائية له، الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لـ باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.