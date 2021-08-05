/643985/الـ-12-للعرب-الأردني-عبدالرحمن-المصاطفة-يتوج-ببرونزية-الكارتية-بأولمبياد-طوكيو

توج الأردني عبدالرحمن المصاطفة، بالميدالية البرونزية في منافسات الكارتية لوزن أقل من 67 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

المصاطفة يجلب برونزية للأردن

حصل المصاطفة على الميدالية البرونزية في منافيات الكارتية لوزن أقل من 67 كجم، وتعد تلك الميدالية هي الـ 12 للعرب في تلك النسخة من دورات الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتأهل المصاطفة إلى نصف النهائي، بعدما حقق العلامة الكاملة، ووصل إلى 8 نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.

منافسات الخماسي الحديث

حل أحمد الجندي في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

بينما جاء أحمد أشرف في المركز الـ 21، بعدما حقق 196 نقطة، عقب الفوز في 16 مباراة و19 خسارة.

وتقام فعاليات السلاح بمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 36 لاعبا.

وحصلت هايدي عادل 220 نقطة، لتأتي في المركز الـ 6، حيث حققت الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15، بينما حصلت أميرة قنديل على 198 نقطة، لتأتي في المركز الـ 20، حيث حققت الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17.

كما ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.