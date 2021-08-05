رسالة غامضة من محمود جنش حارس الزمالك «صور»

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وجه محمود "جنش" رسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وذلك قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر "جنش" عبر حسابة الشخصي”استوري” انستجرام” صورة وكتب : قلوب البشر تظهر في أعينهم".

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تناول اللاعبين لوجبة العشاء عقب المران المسائي بإحدى القرى البدوية القريبة من فندق الإقامة ببرج العرب.

يذكر أن الزمالك بدأ معسكره المغلق ببرج العرب يوم 21 يوليو الماضي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

انتظام الونش وفتوح في تدريبات الزمالك

انضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وشارك الونش وفتوح في المران المسائي للفريق الثلاثاء الماضي، عقب عودتهما للقاهرة بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

في السياق نفسه، ينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وشارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض في المران المسائي الثلاثاء الماضي.

وخاض علاء التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

تصريحات باسم مرسي

وقال باسم مرسى فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".