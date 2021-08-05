إزاي تشترك فى دوري مستقبل وطن بسوهاج..المحافظة تستعد للانطلاق 10أغسطس

/643983/إزاي-تشترك-فى-دوري-مستقبل-وطن-بسوهاجالمحافظة-تستعد-للانطلاق-10أغسطس

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج الاجتماع التمهيدي الأول بمقر أمانة محافظة سوهاج لأمانات المراكز وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم ١٠ اغسطس، تحت شعار "إنت البطل _خلى موهبتك تتكلم".

يأتي ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دورى مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام الأمانات، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي لكل مستوي من مستويات الدوري والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة القرى والمراكز والأقسام.

للإشتراك في البطوله علي مستوي محافظة سوهاج علي راغبي الاشتراك لتوجه إلى مقر أمانة حزب مستقبل وطن بسوهاج شارع سيتى بجوار مستشفى أجيال وللتواصل مع مسئولى الدورى عرفات الهوارى ٠١٠٩٩٩٧٩٠٣٢ و ياسر عاشور ٠١٠٢٢٢١١٤٣٢

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.