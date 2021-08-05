أخبار مصرية

إزاي تشترك فى دوري مستقبل وطن بسوهاج..المحافظة تستعد للانطلاق 10أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/643983/إزاي-تشترك-فى-دوري-مستقبل-وطن-بسوهاجالمحافظة-تستعد-للانطلاق-10أغسطس

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج الاجتماع التمهيدي الأول بمقر أمانة محافظة سوهاج لأمانات المراكز وذلك  لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم ١٠ اغسطس، تحت شعار "إنت البطل _خلى موهبتك تتكلم".

1d7a12fbde.jpg

 

 

يأتي ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دورى مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام الأمانات، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي  لكل مستوي من مستويات الدوري  والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة القرى والمراكز والأقسام.

68c5bdac7f.jpg

 

 

للإشتراك في البطوله علي مستوي محافظة سوهاج علي راغبي الاشتراك لتوجه إلى مقر أمانة حزب مستقبل وطن بسوهاج شارع سيتى بجوار مستشفى أجيال وللتواصل مع مسئولى الدورى عرفات الهوارى ٠١٠٩٩٩٧٩٠٣٢  و ياسر عاشور ٠١٠٢٢٢١١٤٣٢

a6c6c9b74c.jpg

 

 

دوري  مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني  وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

f885bbdc26.jpg

 

 

10b1d97514.jpg

 

 

6f3ce4ce5e.jpg

 

 

a6d79fe481.jpg

 

 

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ  العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي  التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي  أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم  العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة،  حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزاي تشترك فى دوري مستقبل وطن بسوهاج..المحافظة تستعد للانطلاق 10أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا