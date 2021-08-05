/643982/طرح-فيلم-الرسوم-المتحركة-Spirit-Untamed-بالسينمات-المصرية

استحوزت السينمات المصرية هذا العام على العديد من الأفلام الأجنبية رغبة في رضاء جميع أذواق الجمهور لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي شاهدتها في العام الماضي بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضت في ذلك الوقت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم الرسوم المتحركة «Spirit Untamed»

وكان من بين الأعمال التي استقبلتها مصر بصالتها السينمائية مؤخر، فيلم الرسوم المتحركة «Spirit Untamed» الذي تولى إخراجه إيلين بوجان وإنيو توريسان، ومن تأليف جون فوسكو وكريستين هان.

قصة فيلم «Spirit Untamed»

تدور أحداث فيلم الرسوم المتحركة «Spirit Untamed» حول فتاة تدعى لاكي بريسكوت تنتقل مع عائلتها من العيش في المدينة إلى قرية صغيرة، تتحول حياة لاكي عندما يدخل إلى حياتها حصان عنيد يدعى سبيريت، وقام بالأداء الصوتي للفيلم كلا من النجوم جايك جلينهال، جوليان مور، إيزا جونزاليس، إيزابيلا مونير، وماكين جرايس.

عرض «werewolves Within» في السينمات المصرية

الجدير بالذكر، أنه انضم أيضا مؤخرا لدور العرض المصرية فيلم «werewolves Within» إذ يتواجد في حوالي 15 دار عرض مصرية، والعمل من بطولة ميلانا فاينتروب وشايان جاكسون وميكاليا واتكسن وسام ريتشاردسون وجلين فليشلر وهارفي جيلن، والفيلم من تأليف ميشنا وولف ومن إخراج جوش روبن، وتدور أحداثه حول مدينة تتعرض للهجوم من قبل مجموعة من المستذئبين، وتنتشر الفوضى حينما يصعب على سكان المدينة معرفة المسالمين من المستذئبين، وذلك في إطار من الرعب والإثارة والتشويق.

فلام أجنبية تنافس مع الأفلام المصرية في السينما المصرية

الجدير بالذكر انه توجد العديد من الأفلام الأجنبية المعروضة حاليًا في دور العرض المصرية منها فيلم In the Heights يتناول العمل قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك، والفيلم الجديد من بطولة أريانا جرينبلات وستيفاني بيرتز ولين-مانويل ميراندا وأنتوني راموس، كوي هوكينز، ومن إخراج جون إم تشو، وتأليف لين مانويل ميراندا.

وطرح أيضًا فيلم Spare Parts بدور العرض المصرية، وهو من بطولة جوليان ريتشينجس وميشيل أرجريس وإميلي الاتالو وكيريانا ستانتون، وينتمي الفيلم إلى فئة أعمال الرعب والإثارة وتدور الأحداث حول، تعرض فتيات للتخدير والاختطاف، أثناء سفرهن في أول جولة أمريكية، حيث تستيقظن فيجدن أطرافهن مبتورة ومستبدلة بأسلحة بدائية، ويضطرن للقتال كمصارعات من أجل بلدة سادية.

كما بدأت دور العرض في فتح القاعات بدور السينما المصرية لعرض فيلم Arkansas للمرة الأولى، حيث اختارت شركة توزيع الفيلم هذا التوقيت للتواجد بالسينيمات والفيلم الجديد، يدور حول شخصيات "كايل" و"سوين" الذان يعيشان حياتهما العملية بناءً على أوامر من تاجر مخدرات في أركنساس يدعى فروج لم يلتقاه قط، ولكن عندما تسير الصفقة بشكل خاطئ فإن العواقب ستكون وخيمة، والفيلم الجديد من بطولة كلا من، فينس فون وجون مالكوفيتش وليام هيمسورث وفيفيكا أيه. فوكس.