/643981/إصابة 3-أشخاص-في-تصادم-سيارة-ملاكي-بجرار-زراعي-بكفر-الشيخ

شهد طريق الدولي الساحلي«بلطيم – كفر الشيخ»، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 3 اشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي بكفر الشيخ

أسماء المصابين

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الصحة وغرفة الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى، رافد على الطريق الدولى الساحلى، فهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وأتضح إصابة كلا من« محمود إبراهيم قطب ، 22 سنة من القنطرة ، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى، وصلاح إيهاب صلاح 21 سنة من حى قباء، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، ومحمود إبراهيم محمد 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن»، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث.

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرين، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ميكروباص«أجرة»، على طريق الكرونيش الجديد في مدينة أسوان.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر بالقاهرةالداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر بالقاهرة دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخص وإصابة 13 أخرين في أسوان

وكان تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطاراً بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص«أجرة» تحمل أرقام «ص و أ 9525» على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، بالقرب من مدخل مشروع الطاقة الشمسية بنبان والذى يبعد حوالي 45 كيلو مترًا شمال غرب محافظة أسوان.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والحماية المدنية، وتبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين وتم الدفع بـ 9 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والضحية إلى ثلاجة الموتى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وفى حادث أخر اليوم ، شهد طريق "العين السخنة - السويس"، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل، أدى إلى إصابة 24 عاملاً.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، بتصادم أتوبيس، تابع لإحدى الشركات، يقل عمالاً، مع سيارة نقل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق "العين السخنة - السويس".