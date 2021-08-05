استعدادات كبيرة في المنيا  لانطلاق دوري مستقبل وطن«صور وفيديو»

/643979/استعدادات-كبيرة-في-المنيا -لانطلاق-دوري-مستقبل-وطنصور-وفيديو

عقدت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا الاجتماع التمهيدي الأول بمقر أمانة محافظة المنيا لأمانات المراكز وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم ١٠ اغسطس، تحت شعار "إنت البطل _خلى موهبتك تتكلم".

يأتي ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دورى مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام الأمانات، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي لكل مستوي من مستويات الدوري والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة القرى والمراكز والأقسام.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.