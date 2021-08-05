اجتماع تنظيمي بمحافظة الوادي الجديد للإعداد الجيد لانطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة«صور وفيديو»

/643978/اجتماع-تنظيمي-بمحافظة-الوادي-الجديد-للإعداد-الجيد-لانطلاق-دوري-مستقبل-وطن-في-نسخته-الثالثةصور-وفيديو

شهدت محافظة الوادي الجديد اجتماع تنظيمي وتحضيري بإشراف أمين المحافظة جمال آدم، وبحضور الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم، والمهندس أحمد حلمي، أمين شباب المحافظة، وعبد الحميد منصور، أمين مركز الخارجة، أحمد عبد العاطي، أمين العمال، ولفيف من أمناء المراكز والنوعيين بالمحافظةوذلك للإعداد لإنطلاق دوري مستقبل وطن في كرة القدم (الموسم الثالث)، على مستوى القرى والمدن والمراكز بالمحافظة.

حيث يبدأ الدوري في المحافظة يوم ١٦ أغسطس الجاري وينتهي في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١.

دوت الخليج ينشر كيفية الاشتراك بدوري مستقبل وطن

وتلقي موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، العديد من التساؤلات الخاصة بآلية الاشتراك بدورى مستقبل وطن، وذلك في موسمه الثالث، بعد أن نشر موقع دوت الخليج الجدول الزمني للدورى المنتظر أن ينطلق فى العاشر من أغسطس 2021، وحتي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.

ويلتزم كل فريق بتقديم قائمة اللاعبين المشتركبين فى البطولة مرفقا بها استمارة الاشتراك فى البطولة لكل لاعب وصورة الرقم القومي مع تقديم رقم لكل لاعب ثابت طيلة أيام البطولة علي أن تكون الأرقام من 1حتي الرقم 8 ويحصل حارس المرمي علي الرقم 1.

دوري مستقبل وطن وتحيا مصر

وعقب التقديم والاشتراك سيتم مراجعة الشروط والتواصل من جانب الحزب مع المدير الإداري للتنسيق بشأن القرعة الخاصة بالمسابقة، حيث مستويات الدوري الـ 4 الأول سيكون مسؤولية تنفيذ من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتي الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والثالث بمسؤولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر، والرابع والأخير بمسؤولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وبشأن الجوائز المادية والتذكارية، يحصل الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوى الثاني سيحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، والمستوى الثالث سيحصل الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوى الرابع (النهائي) سيحصل الأول على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.