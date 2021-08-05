آخر أخبار سعر رغيف العيش

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر الأخبار لمتعلقة بزيادة رغيف العيش فى مصر، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مدينة صناعة الأغذية فى المنوفية.

دوت الخليج

رغيف العيش.. سنوات من الدعم الحكومي

وفقًا لتصريحات ذكرها المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، فإن الوزارة تعكف خلال الفترة الحالية على إعداد دراسة خاصة بتوجيه الرئيس بشأن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم.

الرئيس السيسي: آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز

وكان الرئيس السيسي قد قال فى افتتاح المدينة الصناعية الغذائية:" آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ماينفعش يكون ثمن 20 رغيف الخبز لمدة 30 عام".

رغيف الخبز فى مصر استمر لسنوات طويلة ثابت فى السعر، دون زيادة وهو ما تراه الحكومة المصرية يمثل عبءً على الموازنة العامة للدولة، حيث أن رغيف العيش الذى يباع بشلن يتم دعمه بـ 40 قرش وهو ما يمثل عبءً على الموازنة.

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وفى تصريحات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه يتقبل وجهات النظر المختلفة فى ملف رغيف العيش، ولكنه من الضرورى توفير وجبات غذائية لأبنائنا الطلاب.

هذا وسبق أن تعرض رغيف الخبز إلى انخفاض فى الوزن، حيث أنه انخفض من 130 جرام إلى 120 جرام فى عام 2014، كما انخفض فى 2017 مقدار 100 جرام، وفى أغسطس 2020 انخفض إلى 90 جرام بمقدار 10 جرامات مرة واحدة.