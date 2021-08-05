/643976/تعرف-على-طرق-استخراج-جواز-سفر-لأول-مرة-لعام-2021

خلال 24 ساعة فقط تنج في استخراج جواز سفر مصري لأول مرة في سنة 2021، وتقدم وزارة الداخلية التسهيلات كافة للمواطنين الراغبين في استخراج تلك الوثيقة الرسمية الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية طرق استخراج جواز السفر في سهولة ويسر.

أولا: مستندات جواز سفر أول مرة 2021:

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، أو في فترة المهلة 3 أشهر.

- الاكتفاء بشهادة الميلاد المميكنة لمن هم أقل من 16 عاما.

- تقديم 3 صور ألوان حديثة وبالمواجهة، وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- تقديم المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

- سداد رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة قرابة 400 جنيه.

ثانيا: طرق تجديد جواز سفر المصريين بالخارج

كانت أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في وقت سابق عن العديد من الإجراءات و الضوابط أثناء اتخاذ قرار السفر والعودة إلى مصر من الخارج.

بينما يكون صدور الجواز السفر الجديد قد يستغرق من «6 إلى 8 أسابيع»، لذا ينبغي إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز بذلت، حتى لا يفاجأ في حال الدخول إلى مصر أن جوازه القديم ألغي، وهو ما قد يعوق دخوله بسلاسة للبلاد، ويمنع القانون أن يحوز الفرد جوازي سفر ساريين في وقت واحد، ولذلك فبرنامج الحاسب مبرمج أتوماتيكيا على استخراج الجواز الجديد، وإلغاء السابق فور الطباعة، منعا للخطأ البشري

استخراج الجواز المصري بالخارج

كما نصحت وزارة الهجرة، بعدم اتخاذ قرار السفر خلال تجديد جواز السفر، حتى يستلم الجواز الجديد، ولعدم سحب جواز سفره القديم داخل المطار، ويراعى التنسيق مع القنصليات في حالة طلب المواطن تجديد جواز السفر في القنصلية، وبحيث ترسل المستندات بالحقيبة على مكتب جوازات وزارة الخارجية لإدخال البيانات، وبمجرد طباعة الجواز الجديد يلغي برنامج الحاسب ويوقف الجواز القديم.

كما أن هناك العديد من الحلول لاسترجاع الجواز القديم، بما فيه من تأشيرات قد يحتاجها المواطن خلال سحب منه في المطار، منها مراجعة مكتب خدمة المواطنين بوزارة الخارجية، ووقتها سيكون من حقه استرجاع جوازه المُلغى من الجوازات بالعباسية، للاحتفاظ به، وما به من تأشيرات.