لإنشاء كوبري علوي.. إغلاق جزئي لـ4 محطات بالخط الثالث لمدة 10 أيام

نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد، والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى بين محطتى قباء وعمر بن الخطاب بشارع جسر السويس، تعلن الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق -الخط الأخضر- عن تعديل مواعيد العمل بعدد من محطات الخط، بما سيؤدى الى الإغلاق الجزئي لتلك المحطات، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وقررت الشركة اغلاق محطات عدلي منصور، الهايكستب، عمر بن الخطاب، وقباء جزئيا وتعديل ساعات العمل لتبدأ الرحلات في السابعة صباحا، وتتوقف في التاسعة مساءا لمدة 10 أيام، لحين الانتهاء من الإنشاءات التي تتم في منطقة المحطات سابقة الذكر، على ان يستمر العمل بباقى محطات الخط من محطة العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى، بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

وقالت الشركة في بيان لها أن الإغلاق الجزئي وتعديل ساعات العمل بالمحطات تم لتحقيق أعلى درجات الأمان للركاب والمواطنين، على ان يتم عودة العمل بالمواعيد الرسمية لجميع محطات الخط فور الانتهاء من العمل بالكوبري الجديد.