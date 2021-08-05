طارق شوقي ينفي نزول مناهج العام القادم على أجزاء

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك شائعات لا أساس من الصحة قد اطلقها البعض حول أن مناهج العام القادم لن تنزل كاملة ستكون شهرية لمحاربة الدروس، وفرض عقوبات وغرامات على المعلمين الذين يزاولون الدروس الخصوصية.
ونفى وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صحة الخبر الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، والذي زعم صدور قرار رسمي بفرض عقوبة السجن عامين وغرامة 250 ألف جنيه والفصل النهائي من الخدمة لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية سواء في مراكز الدروس الخصوصية أو في منزله.
ونفى وزير التربية والتعليم، ما يثار حول أن المناهج للعام الدراسي القادم لن يكون كما يدرس الطلاب بمختلف المراحل في السابق، وأنه قرر اصدر كل شهر المنهج الذي يدرس وذلك للقضاء علي الدروس وما يفعله المدرسون من سبق للمناهج وللقضاء علي ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة.
وأكد وزير التعليم، أن هذة شائعات لا اساس لها من الصحة، وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.
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