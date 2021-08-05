بروتوكول تعاون بين الأوقاف والاتصالات لإنشاء مركز مصر الرقمية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة الأوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات، ومحافظة كفر الشيخ ، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، وذلك لإنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب، وتطوير منطقة قصر الملك فاروق والمنطقة المحيطة به لتصبح إضافة إلى طابعها الأثرى والتاريخى منطقة إبداع عصرى.





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