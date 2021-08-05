صور.. محافظ الفيوم يكرم اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بكلية الطب جامعة الفيوم، ومديرى المستشفيات والأخصائيين ومديرى ورؤساء الأقسام بمديرية الصحة.
وأشار الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تكريم أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، يأتى فى إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزا لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومى، لافتا إلى أنه سيتم تكريم أطقم التمريض والإداريين المتميزين سواء بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية الأسبوع المقبل.
وأشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمديرية الصحة والجامعة والتأمين الصحى، وكل الأطقم الطبية لإحساسهم بالمسؤولية المجتمعية فى التصدى لجائحة فيروس كورونا التى ألمت بالبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الأزمة، معربا عن خالص شكره وتقديره للدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة هبة عاطف المدير السابق لفرع التأمين الصحى بالفيوم، لجهودهما المتميزة فى مواجهة تلك الجائحة.
وأكد المحافظ على استمرار التنسيق والتعاون المتبادل بين كل المستشفيات والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة لكل المرضى، موضحا أن تقديم الخدمة الطبية يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى إتاحة الخدمة، وجودة الخدمة، وتكلفة الخدمة.
وكشف الأنصارى أن القطاع الصحى بالفيوم استطاع أن يقوم بمهام عمله، وكذا تقديم كل الخدمات الطبية، فى ظل الظروف الصعبة والإمكانيات المتاحة، مشيدا بدور مستشفى الفيوم الجامعى خلال الفترة الماضية والتى ضربت مثلا فى التعاون وسرعة الاستجابة، فضلا عن دورها الهام والحيوى فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف عمل القوافل الطبية والتركيز على الأطراف والأماكن النائبة بالمحافظة، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وبعض الجهات الأخرى سواء كانت حكومية أو مؤسسات المجتمع المدنى، فى تنفيذ عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بتلك المناطق.
ولفت المتحدث الرسمى باسم محافظة الفيوم، إلى أن وكيل وزارة الصحة، استعرض تقريراً تفصيلياً حول جهود مديرية الصحة، تضمن الأعمال والتطويرات الإنشائية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى الآوانة الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض أعمال عدد من المبادرات الرئاسية كمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة متابعة حالات العزل المنزلى، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وعدد من الرسومات البيانية التى توضح الموقف الوبائ خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة، وعدد المطعمين بلقاح كورونا، وعدد مراكز التطعيم، ومراكز تطعيم المسافرين، وإجراءات العزل المنزلى، وعدد فرق الزيارات المنزلية، وموقف الأكسجين ونسب الاستهلاك.
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