صور.. محافظ الفيوم يكرم اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، لجهودهم المتميزة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا، وكذا تفانيهم فى آداء مهام عملهم والواجبات الوظيفية المنوطة بهم.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بكلية الطب جامعة الفيوم، ومديرى المستشفيات والأخصائيين ومديرى ورؤساء الأقسام بمديرية الصحة.



وأشار الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تكريم أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، يأتى فى إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزا لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومى، لافتا إلى أنه سيتم تكريم أطقم التمريض والإداريين المتميزين سواء بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية الأسبوع المقبل.



وأشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمديرية الصحة والجامعة والتأمين الصحى، وكل الأطقم الطبية لإحساسهم بالمسؤولية المجتمعية فى التصدى لجائحة فيروس كورونا التى ألمت بالبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الأزمة، معربا عن خالص شكره وتقديره للدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة هبة عاطف المدير السابق لفرع التأمين الصحى بالفيوم، لجهودهما المتميزة فى مواجهة تلك الجائحة.



وأكد المحافظ على استمرار التنسيق والتعاون المتبادل بين كل المستشفيات والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة لكل المرضى، موضحا أن تقديم الخدمة الطبية يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى إتاحة الخدمة، وجودة الخدمة، وتكلفة الخدمة.



وكشف الأنصارى أن القطاع الصحى بالفيوم استطاع أن يقوم بمهام عمله، وكذا تقديم كل الخدمات الطبية، فى ظل الظروف الصعبة والإمكانيات المتاحة، مشيدا بدور مستشفى الفيوم الجامعى خلال الفترة الماضية والتى ضربت مثلا فى التعاون وسرعة الاستجابة، فضلا عن دورها الهام والحيوى فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.



ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف عمل القوافل الطبية والتركيز على الأطراف والأماكن النائبة بالمحافظة، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وبعض الجهات الأخرى سواء كانت حكومية أو مؤسسات المجتمع المدنى، فى تنفيذ عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بتلك المناطق.



ولفت المتحدث الرسمى باسم محافظة الفيوم، إلى أن وكيل وزارة الصحة، استعرض تقريراً تفصيلياً حول جهود مديرية الصحة، تضمن الأعمال والتطويرات الإنشائية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى الآوانة الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض أعمال عدد من المبادرات الرئاسية كمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة متابعة حالات العزل المنزلى، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وعدد من الرسومات البيانية التى توضح الموقف الوبائ خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة، وعدد المطعمين بلقاح كورونا، وعدد مراكز التطعيم، ومراكز تطعيم المسافرين، وإجراءات العزل المنزلى، وعدد فرق الزيارات المنزلية، وموقف الأكسجين ونسب الاستهلاك.