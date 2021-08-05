جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الخميس، 6 سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف إلى محافظات "القاهرة – المنيا – البحيرة– الغربية- الفيوم- دمياط"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "المنيا – البحيرة– الغربية- الفيوم" و 2 طن لمحافظتى "القاهرة – دمياط"، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالى ما تم توزيعه 250 طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، وفقا لبيان صحفى، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم. كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 6 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.