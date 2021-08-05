الطفولة والأمومة يدشن مبادرة تمكين الفتيات «دوّى» فى منشأة ناصر

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، دعم المجلس الكامل للأطفال بجميع فئاتهم من أجل تحسين حياتهم وتوفير كل سبل الدعم لهم، ودعم القيادة السياسية واهتمامها ببناء الإنسان، بناءً فكرياً وتربويًا وتعليميًا، وهذا سيأتى بدعم الطفل وحصوله على حقوقه فأطفال اليوم هم براعم المستقبل.





جاء ذلك خلال احتفالية تدشين أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية لتمكن الفتيات "دوّى" والتى تعد صيحة الفوز والانتصار لحقوق الأطفال، بمنشأة ناصر والتى ينفذها المجلس بالتعاون مع يونيسف، وبالشراكة مع عدد من الوزارات منها، وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعى. ويأتى ذلك فى إطار الأنشطة التى يتبناها المجلس لتوفير بيئة آمنة صديقة للطفل والأم فى الأماكن الأولى بالرعاية وفى إطار الجهود المبذولة لتمكين الفتية والفتيات من أجل تحسين حياتهم ومهاراتهم.

وأضافت "السنباطى" أن تمكين الفتيات فى مصر يأتى بحصولهم على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم من الأسرة والمجتمع. وأن الهدف الأساسى من هذه المبادرة هو تغيير الوعى المجتمعى تجاه حقوق الطفل والممارسات الضارة التى تسلبه هذه الحقوق، ولاسيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد، والتغلب على المفاهيم المغلوطة تجاه البنات.

تضمنت الاحتفالية معرض المهن الحرفية للأمهات والذى يأتى فى إطار أنشطة التمكين الاقتصادى الذى ينفذه المجلس بحى منشية ناصر، كأنشطة مدرة للدخل لتمكين الأمهات.

وتضمنت الفعالية تنفيذ عدد من دوائر الحكى للفتية والفتيات، والتى كان موضوعها عن زواج الأطفال وشاركتهم "السنباطى" الحديث عن مخاطر الزواج بالنسبة للأطفال من الناحية الصحية والنفسية والجسدية، والمخاطر التى تتعرض لها الطفلة أثناء الحمل والولادة، وطفلها الوليد أيضاً وضياع حقوقه القانونية. بالإضافة جلسة برلمان الاطفال الذى يدعم حق الأطفال فى المشاركة وتعلم القيادة والمسؤلية وناقشت الجلسة عدة موضوعات خاصة بتمكين البنات وحقوقهن، وشاركتهم أمين عام المجلس، بعض الآراء وناقشتهم حولها، كما نوهت عن تدخلات المجلس القومى للطفولة والأمومة من الناحية الوقائية والعلاجية، والمبادرات التى يقودها المجلس لمحاربة كافة المعتقدات الخاطئة والراسخة من أجل حماية اطفال مصر، لافتة إلى الخدمات التى تقدمها منظومة نجدة الطفل، وكيفية استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 16000 وقنوات الاتصال الأخرى كتطبيق الواتس اب على الرقم 0110121600 أو الواتس اب بيزنيس على الرقم 01016609579 وأيضا من خلال أبلكيشن نبتة مصر. مشيرة إلى حقوق الأطفال الواردة فى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقوانين ذات الصلة، كحقهم فى الحياة والبقاء والنمو والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة، فضلا عن حقهم فى المشاركة فى كافة القضايا التى تخصهم.

وتضمنت الفعاليات أيضاً عرضاً مسرحيا بعنوان "مين الجانى" والذى قام بتمثيله مجموعة من الأطفال المتميزين وأعربت أمين عام المجلس عن سعادتها" بلقاء هؤلاء الأطفال الموهوبين وبهذا العرض الرائع الذى ناقش العديد من القضايا الهامة التى تخص الأطفال. فضلا عن مجموعة من الأنشطة التى ينفذها الآباء والأمهات مع أطفالهم كحوار الأجيال، وثمنت "السنباطى" جهود الآباء والأمهات فى دعم أطفالهم، ودعت الأمهات إلى ضرورة التواصل عبر منظومة نجدة الطفل لأخذ المشورة التى تساعدهم فى أساليب التربية الإيجابية أو الاستفادة بخدمات وحدة الدعم النفسى والإرشاد الأسرى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والتى تقدم العديد من خدمات الدعم بالمجان.

وأضافت السنباطى إلى أن المجلس سيقدم العديد من الخدمات لأهالى منشية ناصر والتى على رأسها التوعية بحقوق الطفل وتنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن التدريب من أجل التمكين وذلك من خلال تدريب السيدات على مهن مدرة للدخل، بالإضافة إلى التنمية المجتمعية من خلال محور تنمية المهارات الحياتية للأطفال والأمهات.

وأعرب الأهالى عن سعادتهم بكل هذه الخدمات والأنشطة التى ينفذها المجلس لدعم الأطفال وأسرهم وأن هذه الانشطة ذات تاثير قوى عليهم فى تغيير المعتقدات الخاطئة.

ومن جانبه أعرب جيرمى هوبكنز عن سعادته بكل هذه الأنشطة من حوار أجيال للتعلم الرقمى ودوائر الحكى، مشيرَا إلى أنه لابد من أن نتعلم أن نسمع الفتيات وأن يشاركهم الفتيان فى أخذ حقوقهم ومساندتهم بشكل دائم فى عملية التمكين، كما توجه بالشكر للحضور من أهالى منشية ناصر، وتوجه بالشكر أيضاً للدكتورة سحر السنباطى لرعايتها ودعمها الكامل لحقوق الفتيات.