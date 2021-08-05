مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الأمتين العربية والإسلامية.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان، اليوم الخميس، " إن العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مكافحة موجات التطرف والإرهاب ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده.

وتابع " يجب الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- في كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله تعالى في أعمالنا والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتكامل بين أبناء الوطن لرفعة شأن مصرنا الحبيبة، والتكاتف بين شعوب الأمة الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر الراهنة".

ودعا مفتي الجمهورية إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بها بين الأمم والشعوب.