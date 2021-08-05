وزيرة البيئة: البدء فى وضع الرؤيه نحو التحول لنظام رقمى...

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فى اطار قيام وزارة البيئة بتطوير البنية المعلوماتية ، وذلك اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة . فقد تم التنسيق مع أحد الشركات الرائدة فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية ، لوضع رؤيه نحو التحول لنظام متكامل لربط كافة البيانات الخاصة بكافة القطاعات البيئية بوزارة البيئة بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار.

وقد استعرضت الشركة مقترح تفصيلى للتوجهات الرئيسية لبناء نظام المعلومات المقترح. ووجهت وزيرة البيئة بالبدء فى اعداد تحاليل دقيقة للوضع الراهن تمهيداً لإنشاء المرحلة الأولى من النظام والذى سيتضمن اربع قطاعات بالوزارة وتشمل المخلفات والمحميات والهواء والكوارث البيئية.

واكدت فؤاد على أهمية التحول الرقمى البيئى واستخدام التكنولوجيا في المجال البيئى، لتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للاجيال القادمة والاستثمار الامثل لها.