جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الفريق، يشارك فى هذا الحدث الكثير من الشخصيات البارعة فى مجالاتهم للاستفادة من خبراتهم ومسيرتهم الناجحة، وطرح مواضيع بشكل رئيسى فى مجالات التكنولوجيا والبرمجة ومجال الـ Al ومجالات التسويق، ومُتحدثين عن فن اختيار المجال وتهيئة الطلاب لسوق العمل، بالإضافة للأنشطة التحفيزية.
ويُقدم الفريق بالحدث فرص المنح للحاضرين وتدريبات بمجالات مختلفة، وسيعقب الحدث تقديم الفريق لدورات مختلفة عبر منصات التعليم عن بعد والتى ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع من وقت بدايتها، ويدعمهم فى هذا الحدث مجلس الشباب المصرى، ووزارة الشباب والرياضة.
يذكر أن MSP "Microsoft Students Partner" هو فريق تطوعى، وشريك مايكروسوفت الطلابى، بجامعة الأزهر، نظم الكثير من الفعاليات في مختلف التخصصات، منذ عام 2009، لتأهيل الطلاب إلى سوق العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 أغسطس.. فريق MSP الأزهر ينظم حفلا ختاميا بمسرح «الشباب والرياضة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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