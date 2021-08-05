الداخلية تكرم الطالبة ميرنا شعبان الفائزة بالمركز الثالث فى مهرجان إبداع

جدة - نرمين السيد - كرمت وزارة الداخلية، الطالبة ميرنا مصطفى شعبان، بالقسم الخاص بكلية الشرطة، بمنحها شهادة تقدير من أكاديمية الشرطة ومكافأة مالية، وذلك لحصولها على المركز الثالث فى مسابقة (الطالبة المثالية) خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان إبداع الموسم التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.





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