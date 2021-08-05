غدا رياح وأتربة وطقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وقال خبراء هيئة الأرصاد فى بيان، اليوم، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية لتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد. وأضافوا أن حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 42 29

الإسكندرية 36 26

وادى النطرون 40 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 40 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 25

سيوة 42 25

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 40 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 27

نخل 41 18

نويبع 36 27

طابا 38 27

كاترين 33 21

الطور 37 28

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 43 28

بنى سويف 43 28

المنيا 43 27

أسيوط 43 28

سوهاج 43 28

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31



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