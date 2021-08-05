مستقبل وطن بالغربيه يعلن تدشين دوري مستقبل وطن «صور»

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عقد حزب مستقبل وطن أمانه محافظه الغربيه إجتماع تنظيمي بقيادة النائب محمد عريبي للإعلان عن انطلاق دوري مستقبل وطن الثالث والذي يشارك فيه اكتر من ثلاثمائه فريق والاف الشباب من جميع مراكز محافظة الغربيه حيث تبدأ المباريات من يوم 10 أغسطس و تكون البطوله بنظام خروج المغلوب و يتكون الفريق من ٥ لاعبين أساسيين و ٣ احتياطي.

يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية وعضو مجلس الشيوخ .

و بالفعل تم البدء في تنظيم خطه العمل خلال الفتره القادمه عن طريق إعداد لجنة منظمة برئاسة مجدي مراد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن و بمشاركة جميع أمانات الحزب بمحافظة الغربيه.

وترجمة لذلك عقدت أمانة ثان طنطا لحزب مستقبل وطن اليوم أولى اجتماعاتها لوضع خطة العمل المناسبة للموسم الكروى الثالثكما تم وضع آلية للنواحى التنظيمية على كافة الأصعدة مع المراكز والوحدات الحزبية

وأكد عابد زهرة على ضرورة العمل بدقة و الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لظهور الدوري بالشكل اللائق وتقديم الاقتراحات وابتكارات الشباب ودعم المواقع المشاركة واللاعبين الراغبين فى الانضمام ايمانا بدورنا فى التطويروأكدت المهندسة جولستان الأمين المساعد على أهمية المشاركة والالتزام باللوائح المنظمة والقيام كل منا بدورة للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز فى إطار حزبى منظم نحو الفوز.

دوري مستقبل وطن بمحافظة الغربية

كما عقدت امانة مدينة زفتى لحزب مستقبل وطن أولى اجتماعاتها لوضع خطة العمل المناسبة للموسم الكروى الثالث وتم وضع آلية للنواحى التنظيمية على كافة الأصعدة خاصه الوحدات الحزبيةوأكد خيرالدين على ضرورة العمل بدقة و الالتزام بجميع الضوابط المنظمة للظهور بالشكل اللائق وتقديم الاقتراحات وابتكارات الشباب ودعم المواقع المشاركة واللاعبين والراغبين فى الانضمام لفرق الحزب من خارجة ايمانا بدورنا فى التطوير والالتزام باللوائح المنظمة والقيام كل منا بدورة للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز فى إطار حزبى منظم نحو الفوز.

كما عقدت أمانة مركز قطور

وعقد أمانة قطور أجتماع تنظيمي لمناقشة خطة العمل أثناء دوري مستقبل وطننقل العزب خلال الاجتماع تحية النائب محمد عريبي أمين المحافظة و أشادته بمشاركة الأمانة في النسخة الثانية وتمثيلها المشرف للمحافظة وحصدها للبطولهكما تم مناقشة اللائحة والتأكيد علي تطبيق بنودها والتمسك بالمحافظة علي اللقب وبذل أقصي مجهود في تحقيق نجاح هذه البطولة

وعلي جانب أخر أكد الحضور علي تمسكهم بنجاح النسخة الثالثة والتعاون الكامل مع أمانة الحزب واللجنة المنظمة هذ وقررت اللجنة الانعقاد الدائم بشكل يومي حتي انتهاء الدورة