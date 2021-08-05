/643969/تعرف-على-ترتيب-أبطال-مصر-في-الخماسي-الحديث-بمنافسات-أولمبياد-طوكيو

أنهى الثنائي المصري أحمد الجندي وأحمد أشرف، مشاركتهم في فعاليات السلاح، بمنافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج ترتيب ثنائي الفراعنة في المنافسات:

ترتيب الجندي وأشرفي في منافسات الخماسي الحديث

حل أحمد الجندي في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

بينما جاء أحمد أشرف في المركز الـ 21، بعدما حقق 196 نقطة، عقب الفوز في 16 مباراة و19 خسارة.

وتقام فعاليات السلاح بمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 36 لاعبا.

منافسات سيدات الخماسي الحديث

وحصلت هايدي عادل 220 نقطة، لتأتي في المركز الـ 6، حيث حققت الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15، بينما حصلت أميرة قنديل على 198 نقطة، لتأتي في المركز الـ 20، حيث حققت الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17.

كما ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.