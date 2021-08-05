/643967/ولاء-التمامي-مدينة-سايلو-فودز تعد-قلعة-صناعية-تضيف-لقدرات-مصر-التصديرية

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفاح السيسي المدينة الصناعية "سايلو فودز" إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية، ويعد قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، ما يؤدى الى استقرار وانخفاض الأسعار فى السوق المحلية.

سايلو فودز قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية

وأضافت "التمامي" في تصريح خاص ل" دوت الخليج"، أن هذا المصنع يُعد نموذجًا يحتذى به لمفهوم سلاسل الامداد الحديثة، حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد، مؤكدة أن الرئيس السيسى يسعى لبناء الانسان المصرى فى كل الجوانب وتتوالي الإنجازات في كافة المجالات.

دور التغذية المدرسية في بناء الطلاب

وأكدت النائبة ولاء التمامى على أهمية التغذية المدرسية فى بناء جسم الطلاب، موضحة أن برنامج التغذية المدرسية تم اعتماده منذ سنوات، بهدف توفير تغذية مدرسية لخلق جيل من الأصحاء لمساعدتهم على التعلم وتقليل التكلفة في المنظومة الصحية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن البرنامج يستهدف تقديم تغذية مدرسية صحية مؤمنة وبخامات محلية ومطابقة للمواصفات العالمية لبناء الانسان المصرى ، لتعود القيمة على ملايين من أولادنا، موجهة الشكر للرئيس على تلك الخطوات والانجازات الملموسة فى كل المجالات.