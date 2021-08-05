/643966/وليد-سليمان-يواصل-تدريباته-التأهيلية--وموسيماني-يعقد-جلسة-مع-اللاعبين

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق سيراميكا كليوباترا التي تقام في التاسعة مساء السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ٢٣ في المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

محاضرة

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريبات البدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في مباراة دجلة. مشاركة أيمن أشرف والشناوي وماهر.

وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها، كما شارك محمد الشناوي وناصر ماهر في المران بعد انتهاء الراحة التي حصلا عليها عقب العودة من اليابان والمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وليد سليمان

وواصل وليد سليمان برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وتصدر الأهلي مسابقه الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة بعد الفوز الذي حققه أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي السلام المؤجلة من الجولة الـ22 في بطولة الدوري.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى17 هدفا يتصدر بها سباق هدافي مسابقة الدوري حتى الآن.

وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ورفع رصيده إلى ٦١ نقطة يتصدر بها سباق الدوري الممتاز.

وعزز محمد شريف مهاجم الفريق صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد ١٧ هدفا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة إلى الآن ٥٦ هدفا.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي إقيمة بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين