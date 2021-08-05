/643965/بتتكلم-بصعوبة-تطورات-جديدة-في-الحالة-الصحية-لدلال-عبد-العزيز

تشهد الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيزة منذ إصابتها بفيروس كورونا، تقلبات عديدة فتارة تتجه نحو الإستقرار، وتارة أخرى تعود للخطورة من جديد، الأمر الذي جعل توتر وحيرة جمهورها ومحبيها تزداد، لذا يحرص دوت الخليج على نشر أي تفاصيل جديدة حول حالة دلال عبد العزيز الصحية.

عمرو سعد يكشف تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كشف الفنان عمرو سعد عن أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز، اذ صرح لأحد المصادر عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الفنانة، فقال: “"أنا كملتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامى رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر".

أما عن حالتها الصحية، فأوضح أنها لا زالت تشهد مشاكل في التنفس بسبب الأثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، فقال: “"دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد انها تكلمنى أو تسمعنى، وهيا طبعاً متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالى هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتنى وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة وانا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم".

دلال عبد العزيز تحتاج لزراعة رئة وأسرتها ترفض

وكان قد أكدت مصادر طبية على إحتياج الفنانة دلال عبد العزيز إلى عملية زراعة رئة بعد أن تعرضت الرئة الخاصة بها إلى تليف كبير نتج عن إصابتها بفيروس كورونا، لكن ترفض أسرة عبد العزيز إجرائها لتلك العملية خوفًا منهم عليها، حيث أنها تتسم بالخطورة الشديدة، ولم يتمكنوا من اتخاذ القرار حتى الآن.

شائعة وفاة دلال عبد العزيز

هذا وقد لاحقت الشائعات دلال عبد العزيز، حيث انتشرت مؤخرًا أنباء تفيد بوفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لازالت تحارب فيروس كورونا حتى الآن، الأمر الذي فزع له عائلة الفنانة ليخرجوا عن صمتهم بعد ساعات قليلة من تداول تلك الأنباء ويظهرو لينفو تلك الشائعة.

فكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الواحد ميتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يارب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده.. للتوضيح أعني من نشر صحفيا.. مقدرش ألوم الناس".

يذكر أن دلال عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.