/643963/الشناوي-وناصر-ماهر-يعودان-للتدريبات-الجماعية-بالأهلي-تفاصيل

محمد الشناوي، وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة التي حصلا عليها، مع سداسي الأهلي الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك الشناوي وناصر ماهر في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو المنتخب الأولمبي على راحة من التدريبات الجماعية بعد عودتهم من اليابان، فيما يعد صلاح محسن هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي .

وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ورفع رصيده إلى ٦١ نقطة يتصدر بها سباق الدوري الممتاز.

وعزز محمد شريف مهاجم الفريق صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد ١٧ هدفا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة إلى الآن ٥٦ هدفا.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي إقيمة بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين