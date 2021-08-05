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أشادات الصحف العالمية والفرنسية بشكل خاص بأداء المنتخب المصري أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بعد خسارة الفراعنة مباراة نصف نهائي الأولمبياد، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ماذا قالت الصحف العالمية بعد خسارة مصر أمام فرنسا.

عنونت صحيفة "ليكيب" : فرنسا تهزم أبطال إفريقيا في مباراة رائعة من الجانبين".

وقالت صحيفة "فرانس فوتبول": " الديوك الفرنسية تهزم الفراعنة الرائعين".

ماذا قالت الصحف العالمية بعد خسارة مصر أمام فرنسا ؟!

وأبرز صحيفة "لوباريزيان" : " فرنسا تصعد للنهائي على حساب مصر "

وعنونت "ذا صن" : "قاهر بطل أوروبا يسقط أمام فرنسا"

وذكرت صحيفة "بيلد": " فرنسا تسقط مص.. والأخير يترقب مباراة إسبانيا والدنمارك".

حسرة لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة من فرنسا «صور»

وظهرت حالة من الحزن الشديدة على وجوه لاعبي منتخب اليد بعد الخسارة أمام فرنسا وضياع حلم التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو ، لا سيما كريم هنداوي حارس الفراعنة و يحيي خالد لاعب الفريق، ويستعرض دوت الخليج الصور.

الحزن يسيطر على لاعبي المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا

وفشل المنتخب المصري لكرة اليد في بلوغ النهائي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي في مباراة شهدت تألق كبير من حارس الديوك الفرنسية والتي تصدى لـ 17 هدف محقق.

ويواجه المنتخب المصري لكرة اليد الخاسر من مباراة الدنمارك وإسبانيا للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وفي حالة نجاحهم في تحقيق الميدالية سيكون هو الإنجاز الأول للمنتخبات المصرية في الأولمبياد.

أحداث مباراة منتخب اليد وفرنسا

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

تعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/1.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد، ومنتخب فرنسا بنتيجة 27/23، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.