« رموها من الخامس لرفضها عريس»..دوت الخليج ينشر أول صورة للمتهمين بقتل فتاة في البساتين

/643960/رموها-من-الخامس-لرفضها-عريستحيا-مصر-ينشر-أول-صورة-للمتهمين-بقتل-فتاة-في-البساتين

حصل موقع « تحيامصر» على صورة الأم والخال المتهمين بقتل نجلة الأولى وإلقاء جثتها من الدور الخامس، بسبب رفض القتيلة الزواج من شاب ثري يعاني من إعاقة ذهنية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل فتاة على يد والدتها وخالها في البساتين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث البساتين بلاغا من مفتش الصحة، يفيد وفاة دنيا أسامة نبيل، 17 سنة، بدائرة قسم الشرطة، مؤكدا وجود شبهة جنائية.

على الفور،أمرت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباجث:« أن مشاجرة حدثت بين القتيلة وخالها قبل دقائق من الواقعة واوضحت التحريات عن أن الفتاه تقيم مع والدتها وتدعى «هبة» 42 عامًا، ربة منزل وخالها ويدعى «كريم ر»، 33 عامًا، عاطل، في شقتهم في منطقة البساتين، وأنه منذ شهرين حدث مشاكل بين والده المجني عليها وشقيقها ووالدها، بسبب رفضه ارتباط نجلته « الضحي» بشاب من أهالي المنطقة يعاني من إعاقة ذهنية، وعلى نتيجة ذلك تعدت الأم بالضرب على زوجها بالتعاون مع شقيقها، وطرداه من المنطقة، مبررين ذلك بأن الشاب المتقدم لابنتهم ثري ولا يمكن رفضه.

وترك الأب المنطقة بأكملها بعد تعدى الزوجة وشقيقها عليه، واصطحب معه شقيق الضحية الأصغر، محمد، 14 عامًا، وأقام في شقة بمنطقة المنيل.

وأثبتت جهود التحريات أن يوم الجريمة الموافق الإثنين الماضي ، حدثت مشاجرة بين القتيلة«الفتاة»، وخالها وقام بالاتصال بوالدها مهددا إياه بقتل نجلته في حاله رفضها العريس، وبانتقال الأب إلى منطقة البساتين تقابل مع ابن عمه وعلم بأن ابنته توفيت.

وتوصلت أجهزة البحث الجنائي، أن الفتاه وقت سقوطها كانت بصحبة والدتها وخالها، وحدثت مشاجرة بينهم.

حبس الأم وشقيقها 4 أيام

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة للواقعة، تم إلقاء القبض على والده الفتاه وخالها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.