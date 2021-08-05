نوفمبر المقبل..عرض فيلم «الفارس» لأحمد زاهر بالسينمات المصرية

/643958/نوفمبر-المقبلعرض-فيلم-الفارس-لأحمد-زاهر-بالسينمات-المصرية

ينتظر الفنان أحمد زاهر الإنتهاء من تصوير فيلمه الجديد «الفارس» الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك ترقبا لطرحه بالسينمات خلال شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يكشف موعد طرح فيلم «الفارس» بالسينمات

ويجسد أحمد زاهر خلال أحداث فيلم «الفارس»عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير.

تفاصيل فيلم الفارس لحسين فهمي وأحمد زاهر

تدور قصة فيلم «الفارس» الذي جمع حسين فهمي بباميلا الكيك حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

ويجسد حسين فهمى ضمن أحداث فيلم "الفارس"، شخصية رجل أعمال ثرى،لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.

فيلم «الفارس» تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

باميلا الكيك بطلة فيلم «الفارس» تتصدر مؤشرات البحث

وكانت قد تصدرت الفنانة باميلا الكيك مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعدما نشرت عديد من الصور التي تجمعها بالفنان حسين فهمي تم التقطاها أثناء كواليس فيلم «الفارس»، ظهرت الكيك خلال مجموعة الصور الرومانسية التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وهي في أحضانه تارة وهو يقبلها تارة أخر، الأمر الذي أثار الجدل حول وجود علاقة عاطفية تربطهما، ولكن تلك الصور في الحقيقة تعود لمشاركتهم في العمل السينمائي «الفارس».

وتفاعل مع تلك الصور التي نشرتها باميلا الكيك العديد من الجمهور والنجوم كان أبرزهم الفنان أحمد زاهر الذي علق على الصور قائلا: “لأ كده أنا هغير يا باميلا”.