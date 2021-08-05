آخر أخبار صندوق دوت الخليج 5/8/2021

آخر أخبار صندوق دوت الخليج، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أخبار صندوق دوت الخليج، الذى لا يبخل عن تقديم كافة وسائل وسبل الدعم إلى الدولة المصرية، ويقدم الكثير من الإمدادات والمساهمات للمشاركة فى المشاريع التنموية والاقتصادية التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج.. مشروع تنموية وقومية لا تتوقف

صندوق دوت الخليج، الذى تم تأسيسه عام 2014، كان بمثابة الداعم الأول للدولة المصرية فى كافة مشاريعها التنموية والقومية التى يجري تنفيذها فى الوقت الحالى، كما أنه يقدم الكثير من المبادرات التى من شأنها تحسين دخول الكثير من المواطنين.

صندوق دوت الخليج ودوره فى تسديد ديون الغارمات

كان لصندوق دوت الخليج دور محوري ومهم فى تسديد ديون الغارمات فى المحافظات، والذى كانت بمثابة بارقة الأمل التى منحتهم الحياة بعد سنوات من الحبس.

تقدم العديد من رجال الأعمال الوطنين الكثير من المبالغ المالية من شأنها المساهمة فى ميزانية صندوق دوت الخليج، وذلك إيمانًا منهم بدور الصندوق فى تقديم العديد من المشاريع التنموية والخدمية المهمة، والذى كان منهم على سبيل المثال رجل الأعمال المصري رامي لكح الذى تبرع بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما وجهت هيئة قناة السويس دعمًا ماليًا قدره 40 مليون جنيه.

صندوق دوت الخليج، هى مؤسسة خدمية وطنية تعمل على تحسين ظروف المواطنين الأكثر احتياجًا وبرز ذلك فى العديد من المبادرات التى قٌدمت والتى كان من شأنها تطوير الحياة بالنسبة لفئات ممتدة من المصريين.

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صندوق دوت الخليج، كان له دور وطني مهم فى عملية إمداد قطاع غزة بالمواد الغذائية والصحية اللازمة، حيث قام بتوجيه الكثير من القوافل إلى القطاع إيمانًا بالدور التنموي والخدمي الذى يقدمه فى الوقت الحالي، ودعمًا للقضية الفلسطينية.