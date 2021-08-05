الصحة تتعاقد على عقارين جديدين لمواجهة الحالات البسيطة والمتوسطة لكورونا

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وموقف مٌتغيرات الفيروس، وجهود التعامل معه، بالإضافة إلي جهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وموقف إستخراج شهادات التطعيم المميكنة.

وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة هالة زايد إلي أن الدراسة التي أجرتها مصر كجزء من التجارب الإكلينيكية مع منظمة الصحة العالمية علي عقاري “Bamlanivimab plus Etesevimab”، كشفت عن مدى فاعلية العقاريين في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج، لافتة إلى أنه تم التعاقد علي العقارين المذكورين، وجار إستقبال هذه الجرعات قريباً وإضافتها إلي بروتوكول العلاج.